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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708264/هل-تعيين-سواريس-يصاحبه-ثورة-إصلاح-في-الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي، تعيين البرتغالي ريكاردو سواريس مديراً فنياً ، لفريق كرة القدم خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل مؤخراً بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي.

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جاء تعيين سواريس، خلفا لموسيماني، وذلك بسبب سوء نتائج وأداء الفريق تحت قيادة الجنوب أفريقي ، الأمر الذي دفع الأهلي للبحث عن اسم جديد بطموح مشابه لطموحات جماهير القلعة الحمراء ، وذلك لقيادة الفريق نحو التتويج بالبطولات من جديد، بعدما كان هناك صلة وثيقة بين الأهلي وتلك المنصات خلال العامين الماضيين.

تتوسم جماهير القلعة الحمراء، خيراً في تعيين سواريس، ويأملوا أن يعيد هيبة الفريق من جديد، والوصول بهم إلى نهائيات البطولات بل وحصد جميعها.

ويعيش فريق الكرة، حالة من عدم الاستقرار على مستوى النتائج، فالفريق تعرض لهزيمة قاسية أمام فريق سموحة، في الجولة الماضية بالدوري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ، الأمر الذي قُوبل بالغصب الشديد من جانب الجماهير الحمراء ، التي ترغب في حصد جميع نقاط الدوري، حتى يُتوج به الفريق ويعيده إلى خزانته بالجزيرة ، وذلك بعد غيابه عنها العام الماضي، حيث تُوج به الزمالك.

تعيين سواريس، من الممكن أن يكون بداية ثورة الإصلاح والتجديد، التي ترغب فيها إدارة الأهلي، وقد يأتي تعيينه بمثابة الضرر لبعض لاعبي الفريق، حيث من الممكن أن يعمل البرتغالي، على استقلاع اللاعبين الذين لا يمثلون فائدة للنادي ، والبحث عن لاعبين لديهم طموح القلعة الحمراء ويساعدونه على تحقيق الإنجازات والأهداف المرجوة من جانبه.

مؤتمر تقديم سواريس

وسيقدم النادي الأهلي، ريكاردو سواريس، في مؤتمر صحفي يُعقد في الثانية ظهر اليوم، بمقر النادي بالجزيرة.

وقاد الأهلي، أول مران له تحت قيادة البرتغالي مساء أمس الخميس، استعدادا لمواجهة فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي أمام بتروجيت، في تمام التاسعة والنصف مساء غد السبت الموافق 2 من يوليو الجاري.

ويرغب المدير الفني الجديد ، لتحقيق الفوز في أولى مواجهاته مع الفريق الأحمر، والوصول للنهائي لمواجهة الزمالك في هذا الدور.