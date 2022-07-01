البرلمان يناقش الموافقة على اتفاقية بـ«31 مليون دولار» لتنفيذ برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية..الاسبوع المقبل

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708263/البرلمان-يناقش-الموافقة-على-اتفاقية-بـ31-مليون-دولار-لتنفيذ-برنامج-مبادرة-التنمية-المصرية-الأمريكيةالاسبوع-المقبل

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

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الهدف من الاتفاقية

يهدف التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهوريـة مصـر العربيـة والولايـات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكيـة إلـى إتاحـة مبلـغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة، وذلـك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فيما يلي:

- الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية.

- المنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية.

-برنامج المنح الدراسية القومي.

رأى اللجنة المشتركة

أوضحت اللجنة فى تقريرها أنه لما كان هذا الاتفاق بالتعديل السادس يهدف إلى إتاحة مبلغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي فإن اللجنة المشتركة توافق على هذا الاتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى القرار الآتي:

ووفق على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".