انت الان تتابع تفاصيل خبر في أول أيام عرضه.. فيلم كيرة والجن يتربع على عرش الإيرادات بـ 4 ملايين جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708260/في-أول-أيام-عرضه-فيلم-كيرة-والجن-يتربع-على-عرش-الإيرادات-بـ-4-ملايين-جنيه

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم كيرة والجن.

صناع كيرة والجن في العرض الخاص

احتفل صناع فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بطرحه في دور العرض والذى ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر من صناع الفيلم، كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، هدي المفتي، سيد رجب، تامر نبيل، أحمد مرسي مدير التصوير، لارا إسكندر.

قصة فيلم كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

تعرض كريم عبد العزيز لوعكة صحية قوية في شهر مارس سنة 2011، حيث دخل على إثرها العناية المركزة لعدة أيام في كرومويل في العاصمة البريطانية لندن. وقبل إدخاله للمشفى، شعر بالآم حادة في الجانب الأيمن من صدره حين تواجده مع أمه لمرافقتها في رحلتها العلاجية في العاصمة البريطانية، وبعد قيامه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، اكتشف الأطباء اصابته بثماني جلطات في رئتيه، وأغلبها في رئته اليمنى، حيث اضطر للبقاء في العاصمة البريطانية لمدة شهر و22 يوماً، وذلك بهدف متابعة خطة علاجه مع الطبيب الخاص، وكذلك لما قد يحدثه الطيران من خطورة بالغة تعرض صحته للخطر.

كانت بداية أعمال كريم عبد العزيز عندما اختارت الفنانة سميرة أحمد كريم عبد العزيز للتمثيل في مسلسل (امرأة من زمن الحب)، فكان هذا المسلسل هو البداية الحقيقية له. ثم بعد ذلك مثل في فيلم (عبود على الحدود) عام 1999. أما في الدور البطولي، فقد شارك في فيلم (اضحك تطلع الصورة حلوة) مع الراحل أحمد زكي.

بعد بدايته هذه انهالت العروض على عبد العزيز، إلى حين حظيه بالفرصة المميزة ليلعب دور البطولة التامة مع منى زكي وحلا شيحة في فيلم (ليه خلتني أحبك) عام 2000، بعدها انطلق متألقاً نحو طريق النجومية في عدة أفلام وهي (حرامية في الKG2) سنة 2002، (حرامية في تايلاند) سنة 2003، (الباشا تلميذ) سنة 2004، (أبو علي) سنة 2005، (واحد من الناس) سنة 2006، (في محطة نصر) سنة 2006، (خارج على القانون) سنة 2008، (أولاد العم) سنة 2010، (فاصل ونعود) سنة 2011.