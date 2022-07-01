انت الان تتابع خبر بتسهيلات تصل إلي 7 سنوات – الاسكان تطرح أرضي جديدة للبيع في أكثر من 5 مدن جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريق عدد من قطع الأراضيللبيع في مزاد علني أمام الراغين من المواطنين في الاتتراك فيه وشرائها.

وأوضحت الاسكان أن هذه الأراضي تتواجد في 7 مدن جديدة وهي لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة 6 أكتوبر – التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر – 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر – لؤلؤة المنيا الجديدة – لؤلؤة أسيوط الجديدة – لؤلؤة سوهاج الجديدة.

وأضافت الوزارة من يرغب في الاشتراك المزاد العلني الذي سوف يقام يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة ” 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، فعليه شراء كراسة الشروط بقيمة 1000 جنيهاً.

وأكدت الوزارة أن سوف تقدم تسهيلات في السداد لمدة تصل إلي 7 سنوات.