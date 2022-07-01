تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ بورسعيد يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد الغضبان ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 235 درجة، كما اعتمد الحد الأدني للقبول في مدارس حي الجنوب والغرب عند مجموع 230 درجة جاء هذا بناء علي قرار من اللجنة التي تم تشكيلها من مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد لتحديد عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية والكثافة في فصول الثانوي العام والفني.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن جيمع مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة بدأت في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.