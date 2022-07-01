انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن مفاجأة المفاجأت لأصحاب المعاشات قبل إجازة العيد : أكثر من 250 جينه لكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج حالة الطواري في كافة فروع بنك ناصر الأجتماعي مع بدء صرف معاشات شهر يوليو 2022 مع الزيادة الجديدة التي تم إقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي والتي تبلغ 13% .

وأوضحت القباج، أن سوف يتم اليوم الجمعة وغداً الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية علي أن تفتح منافذ الصرف أبوبها يوم الأحد القادم أمام أصحاب المعاشات للحصول علي مستحقاتهم الشهرية.

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سوف يتم البدء بالشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم 2.4 ملون قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون شهرياً من الخزانة العامة للدولة على اقل من 1000 جنيها، وذلك مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية الاازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف.

وأضافت القابج أنه جري تشكيل لجان ميدانية وغرفة عمليات لمتابعة سير عمليات صرف المعاشات داخل جميع المحافظات.