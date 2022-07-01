انت الان تتابع خبر الحق حزن بسرعة – قطع مياة الشرب عن هذه المناطق بـ”الجيزة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة الجيزة أنه سوف يتم قطع مياة الشرب اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 عن كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل، ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعات، وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.

وأوضحت مياة شرب الجيزة أنه سوف قطع المياة لفترة 6 ساعات تبدأ 12 منتصف الليل الجمعة 1/7/2022، وحتى 6 صباحاً يوم السبت الموافق 2/7/2022، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم، قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم، مع شارع فيصل.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.