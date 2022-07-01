انت الان تتابع خبر حالة طقس اليوم وغداً بكل المحافظات.. تحذيرات من جفافه وشدة الحرارة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الارصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس اليوم وغداً السبت 2 يوليو 2022، ووجهت تحذير شديد اللهجة من ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث أن نسبة الرطوبة تصل لـ 80% أثناء ساعات اللي و35% في النهار.

تحذير من حالة طقس اليوم وغداً بكل المحافظات

وكشف خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلي زيادة الإحساس بالحرارة بقيم تصل لـ 3 درجات مئوية، وينتشر طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد.

الرياح نشطة على جميع المحافظات

وأرجحت الأرصاد الجوية أن الرياح تكون نشطة على العديد من المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وهذا ما يلطف الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ونصحت جميع المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس أثناء ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية وغطاء الرأس عند النزول إلي الشارع وتناول المياه والمشروبات الباردة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة :

القاهرة والوجه البحرى 34- 24

السواحل الشمالية 30- 23

جنوب سيناء 37- 27

شمال الصعيد 38- 24

جنوب الصعيد 40- 27

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت :

القاهرة والوجه البحرى 35 – 24

السواحل الشمالية 30- 23

جنوب سيناء 37- 27

شمال الصعيد 38- 24

جنوب الصعيد 39 – 27