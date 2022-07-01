انت الان تتابع خبر رابط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم.. اعرفوا الشروط هتفتح من بكرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبدأ غداً السبت 2 يوليو 2022 التسجيل في مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم، وهذا من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهذا ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وكشف عن الشروط والرابط الخاص بالتعاقد.
رابط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم
واعلن وزير التربية والتعليم ان مسابقة تعيين 30 الف معلم سوف تبدأ من يوم 2 يوليو القادم إلى يوم 24 من نفس الشهر، وهذا يكون من خلال هذا الرابط، وأيضاً لا يوجد أي تدخل بشري نهائي في إجراءات المسابقة والتي تتم إلكترونياً للوصول لأفضل اختيار للمعلمين في شفافية كبيرة بدون استثناء أو مجاملات.
شروط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- لابد أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام من تاريخ الإعلان.
- يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السلوك.
- ويكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة الجريمة في جريمة مخلة للشرف.
- ولا يكون قد تم فصله من الخدمة.
- وان يكون المتقدم خريج أحد هذه الكليات “تربية ياض أطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة أو قسمي رياض الأطفال والطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية”، وان يكون حاصل على دبلوم مهني من كليات التربية رياض الاطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة.
- يجب أن لا يقل تقدير المتقدم عن جيد.
- وان يتخطي المتقدم الامتحانات المحددة لشغل الوظيفة.
- ويجب أن يجتاز المتقدم التدريب المحدد.