انت الان تتابع خبر رابط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم.. اعرفوا الشروط هتفتح من بكرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدأ غداً السبت 2 يوليو 2022 التسجيل في مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم، وهذا من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهذا ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وكشف عن الشروط والرابط الخاص بالتعاقد.

رابط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

واعلن وزير التربية والتعليم ان مسابقة تعيين 30 الف معلم سوف تبدأ من يوم 2 يوليو القادم إلى يوم 24 من نفس الشهر، وهذا يكون من خلال هذا الرابط، وأيضاً لا يوجد أي تدخل بشري نهائي في إجراءات المسابقة والتي تتم إلكترونياً للوصول لأفضل اختيار للمعلمين في شفافية كبيرة بدون استثناء أو مجاملات.

شروط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم