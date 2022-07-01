انت الان تتابع خبر عاجل.. جدول وأماكن صرف معاشات يوليو 2022.. بدء من اليوم بقيمة الزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء من الجمعة 1 يوليو صرف معاشات يوليو 2022، ويكون من خلال ماكينات الصرافة لأن الموعد الخاص بالصرف جاءء بالتزامن مع الإجازة الاسبوعية، ويتم صرفها وعليها الزيادة التي تم تنفيذها من شهر أبريل 2022.

صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

ومن المرحج أن يتم صرف معاشات يوليو 2022 أثناء الموعد المحدد، وتم العمل على ضخ الأموال في ماكينات الصرافة في كل المحافظات، وكله يكون على حسب قيمة زيادته التي اقرت اثناء شهر ابريل 2022 قبل عيد الفطر المبارك عن طريق القانون الخاص

جدول وأماكن صرف معاشات يوليو 2022

وصرف المعاشات يكون بالزيادة السنوية لجميع أصحاب المعاشات كلاً على حسب قيمة المعاض الذي يحصل عليه، ولكن هذا العام لن يشهد زيادة في يوليو 2022 كما حدث في العام الماضي، وهذا نظراً إلى إقرار الزيادة الجديدة أثناء شهر أبريل الماضي قبل عيد الفطر المبارك 2022، وأما عن الجدول والزيادة هي:

قيمة زيادة المعاشات الجديدة عام 2022

1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيهاً.

2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيهاً.

3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيهاً.

4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيهاً.

5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيهاً.

6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيهاً.

جدول شرائح معاشات يونيو 2022

صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومي 1-2 يونيو.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومي 3- 4 يونيو.