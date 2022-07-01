انت الان تتابع خبر قطع المياه اليوم 5 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة.. أبرزهم الطوابق خزنوا كفايتكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة بالإعلان عن قطع المياه في 5 مناطق، وذلك بسبب تنفيذ الكثير من الأعمال الخاصة بربط الخط الجديد قطر 400 مم زر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل.

قطع المياه اليوم 5 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن قطع المياه سوف يستمر لمدة 5 ساعات وتبدأ من الساعة 12 ليلاً إلى الساعة الـ 6 صباح غداً السبت، عن العديد من المناطق ومنها “كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته”، وأيضاً ضعف المياه بدءاً من المريوطية إلى نهاية فيصل.

سيارات محملة بالمياه لسد الاحتياجات

وسوف تقوم الشركة بتسيير الكثير من السيارات المحملة بالمياه النقية لأغراض الشرب، وذلك لسد احتياجات كل المواطنين من المياه النقية في جميع المناطق التي تتأثر بالأنقطاع، ولابد عن طلبها الاتصال على رقم طوارئ 125 من أي خط أرضي أو محمول للحصول عليها، ونصحت الشركة الجميع بتخزين كفايتهم من المياه.