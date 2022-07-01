دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة .. يشرح الصدر ويكتر الرزق

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رياض - احمد صلاح - نبرز أهم الأدعية المستجابة في اليوم الثاني من ذي الحجة خاصة والأشهر الحرم عامة، خاصة بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية مساء أمس الأربعاء هلال شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، وموافقتها الرؤية الشرعية التي أعلنتها بلد المنسك المملكة العربية السعودية، فلا تغفل عن دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة ودعاء الأشهر الحرم.

دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة

ورد ذكر الأشهر الحرم هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (التوبة: 36) و الأشهر الحرم هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

ومن خلال إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد دخول شهر ذو القعدة والذي من المقرر فلكياً أن يبدأ مع غروب شمس اليوم الاثنين، نستعرض فضل شهر ذو القعدة ودعائه وأحكامه وسبب تسميته بهذا الاسم باعتباره أحد الأشهر الحرم الأربعة المنصوص عليها.

وقد ورد تحديد الأشهر الحرم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» رواه البخاري .