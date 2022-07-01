مؤسسة حياة كريمة تعلن توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة "وصل الخير 2"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:29 مساءً -

احتفالًا بحلول عيد الأضحى المبارك توجهت مؤسسة حياة كريمة بالتهنئة للشعب المصري العظيم، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلنت عن توزيع ٦٠ ألف صندوق مواد غذائية في عددٍ من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا أيضاً مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

كما يأتي ذلك في إطار مبادرة (وصل الخير ٢ ) والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني واعضاءه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية، حيث تسعي هذه المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية.