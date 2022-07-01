انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات غدا.. تعرف على السبب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:29 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية (منطقة كفر طهرمس - منشية البكاري - الطوابق - شارع العشرين ومتفرعاته - المريوطية من فيصل ومتفرعاته - وضعف المياه من المريوطية وحتى نهاية فيصل)، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 2 يوليو الجاري، لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الجمعة، سبب الانقطاع إلى أعمال الربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القائم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل لتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.