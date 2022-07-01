مدينة الأبحاث العلمية تُنظم مُلتقى الشباب العربى لريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، مُلتقى الشباب العربى لريادة الأعمال فى نسخته الثالثة، بالتعاون مع جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 يوليو 2022، بمقر المدينة.





وذلك بحضور منى عبداللطيف مدير المدينة، سوزيت الريدى رئيس جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، ونُخبة من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية، والجامعات، ورجال الصناعة، وعمداء المعاهد البحثية وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

مُلتقى الشباب العربى لريادة الأعمال

وأشارت منى عبداللطيف إلى أن المُلتقى أقيم ضمن توجه المدينة لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية، وزيادة فرص التمويل، واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين، والتواصل مع رواد الأعمال، ومشاركة الأفكار؛ بغرض تمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، و الانخراط فى المجتمع، وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

وتضمن المُلتقى جلسات نقاشية تخللها محاضرات للأكاديميين والخبراء فى مجال ريادة الأعمال من خلال العديد من المحاور، منها: أهمية الابتكار وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة 2030، العلاقة بين الابتكار وتوطين الصناعة، التحول الرقمى وريادة الأعمال، بيئة ريادة الأعمال وتأثيرها على نمو الشركات الناشئة، التسويق والذكاء الاصطناعى، ورأس المال المخاطر ودوره فى تمويل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة فى مصر وعدد من الدول العربية.

أفكار الشباب

وخلال فعاليات الملتقى، تم عقد ورش عمل لعرض أفكار الشباب، كما تم تنظيم مسابقة لاختيار أحسن المشروعات الناشئة لتشجيع الشباب على إنشاء أعمال ريادية، وفى ختام ورش العمل تم الإعلان عن أسماء الفائزين فى المسابقة وتسليمهم الجوائز وشهادات التقدير.

وعلى هامش الملتقى، تم إبرام عدد (2) بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وجمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وأكاديمية إبداع للاستشارات والتدريب.