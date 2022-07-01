عاجل.. الحكومة تنفى فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج

جدة - نرمين السيد - 41 ألف مستفيد

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى، مُشددةً على أن المشروع القومى لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيوانى، والذى نجح فى زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة فى تخفيض معدلات الاستيراد، مُوضحةً أن إجمالى عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته فى عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

الإنتاج الحيوانى

وفى سياق متصل، يعد المشروع القومى لإحياء البتلو أحد أهم مشروعات الإنتاج الحيوانى، حيث يسهم المشروع فى تقديم قروض مُيسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس المواشى والاستفادة منهم، لتحقيق عدة منافع للمربى وللسوق المحلى الذى سيتوافر فيه إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، وبالتالى يعود ذلك بالنفع على المواطن الذى ستُطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

كما نجح المشروع فى المحافظة على الثروة الحيوانية من الإهدار، نتيجة قرار منع ذبح أى رأس ماشية يقل وزنها عن 400 كيلو جرام على الأقل، بما يسهم فى إنتاج من 4 إلى 5 أضعاف مقارنةً بعدد الرؤوس خارج المشروع.