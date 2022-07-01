محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدن قليوب وشبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على نسب معدلات الإنجاز بهدف تسريع وتيرة العمل بالإضافة إلى تذليل أى معوقات فى التنفيذ.





وبدأت الجولة - وفقا لبيان، اليوم الجمعة - بتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب حيث تم الإنتهاء من الأعمال بنسبة 90٪، وتم زراعة شجيرات صغيرة بالجزيرة الوسطى بالإضافة إلى زراعة نخيل ووضع الزلط المتحجر للزينه، والانتهاء من تركيب أعمدة الإناره الديكوريه، ودهان البرجولات الخشبيه، وجارى الانتهاء من دهان البلدورات، وزراعة النجيل.

ووجه الهجان، القائمين على الأعمال بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الأعمال فتح الميدان أمام المواطنين لخلق متنفساً جديداً لهم، فضلاً عن عمل سور حديدى على أطراف أحواض الزرع للحفاظ على المزروع بداخلها مع مراعاة الاهتمام المستمر بالأشجار.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف كوبرى عرابى بحى غرب شبرا الخيمة إذ وصلت نسبة الإنتهاء من الأعمال إلى 90٪، حيث يتم العمل الآن على إنهاء الأسوار الحديدية، وجارى إنهاء المنطقة المتبقية من الرصف، موجها مهندسى المشروع بالعمل على مدار الساعه وزيادة العماله والمعدات ليتم الإنتهاء من تلك الأعمال قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تابع أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشارع أحمد عرابى حى غرب شبرا الخيمه، موجهاً باستمرار العمل ورفع جميع التراكمات وتكثيف التواجد الميدانى ورفع مستوى النظافة خاصة أيام العطلات الرسمية، مكلفا رؤساء المدن والأحياء برفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق العام، وذلك لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.

واختتم الهجان، جولته بتفقد طريق شركات البترول بحى شرق شبرا الخيمة والذى تم تطويره بداية من نزلة الطريق الدائرى بمدينة الخصوص مروراً بمنطقة مسطرد.

ووجه المحافظ باستغلال بعض المساحات بشكل لائق كإقامة مشاريع للشباب، وتجميل المنطقه، كذلك والاهتمام المستمر برفع الأتربة على جانبى الأرصفه ومنع تواجد أى إشغالات على الطريق العام، ومراجعة أعمال الإنارة لسهولة الرؤية والحفاظ على سلامة المواطنين.