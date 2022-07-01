محافظ الجيزة: إنشاء موقف للسرفيس وساحات انتظار أسفل محور الفريق كمال عامر

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة مواقف النقل الجماعى والسرفيس والتوسع فى إقامتها للقضاء على المواقف العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضارى وتعيق الحركة المرورية وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد المحافظ، على استغلال الساحات المتواجدة أسفل المحاور الجديدة فى إقامة مواقف سرفيس حضارية وساحات انتظار للسيارات ومواقع ونقاط خدمية للتيسير على المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بمناطق ناهيا وأرض اللواء للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات استغلال المواقع الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة.

ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ مخطط التطوير الشامل للمواقع الفضاء لتحقيق أقصى استفادة من المساحات وتوفير طريق رئيسى وخدمه مناسب ذهاب وعودة مع مراعاة عرض كل منها وإبعاد اليوتيرنات ومطالع ومنازل الكبارى والمحور.

وعاين المحافظ ساحات الانتظار التى تم تنفيذها بنطاق منطقة ناهيا، مشددا على ضرورة استكمال أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطريق لمواجهة الإعاقات المرورية بذلك القطاع بما يضمن تحقيق السيولة المرورية.

كما تفقد أحمد راشد أعمال إنشاء موقف ارض اللواء الرئيسى والمخطط أن يتسع لحوالى 400 سيارة ميكروباص ليستوعب كافة سيارة السرفيس بالمناطق المحيطة بالإضافة لساحات انتظار ناهيا 1 وناهيا 2 والمخطط أن يستوعبا 200 سيارة موجها بضرورة استثمار كافة المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع أى ممارسات عشوائية قد تقام عليها إلى جانب استيعاب السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الازدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الانارة لتوفير الاضاءة اللازمة بها.

كلف المحافظ بتخصيص مواقع لإقامه المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية واللحوم، مشدداً على أن يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف الخدمات إلى جانب توفير برتيشانات حضارية لخدمة المترددين عليها على أن يتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من التشطيبات والتجهيزات اللازمة لتحقيق الرؤية الحضارية لذلك القطاع.

وشدد المحافظ على مديرية الإسكان ورؤساء الأحياء المعنية بمراجعة أعمال الأرصفة المنفذة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة لذلك مع التشديد على الشركة المنفذة بتلافى أى ملاحظات.