انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى حوال 4 مليون طن خلال العام الجاري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708262/ارتفاع-حجم-الصادرات-الزراعية-إلى-حوال-4-مليون-طن-خلال-العام-الجاري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٩٧ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

دوت الخليج

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف منظومة انتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الوزارات.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبعوث مملكة هولندا للمناخ الأمير "جيمي دي بوربون"، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والغذاء والمشتغلين به، كما عقد وزير الزراعة و"كوبنان كواسى أدجومانى"وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، جلسة مباحثات مشتركة بحضور وفد رفيع المستوى من الدولتين بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لبحث تكثيف سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وخلال هذا الاسبوع أيضا استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى، وبحث معه النهوض بصناعة النخيل، وتناول اللقاء إطلاق مبادرة دولية مشتركة للمحافظة على واحات النخيل في مواجهة التغيرات المناخية، كما استقبل الوزير، "اوكا هيروشي" سفير دولة اليابان الجديد بالقاهرة؛ وذلك في مستهل عمله، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي المشترك، بحضور كاتو كين ممثل مكتب الوكالة اليابانية "الجايكا" بالقاهرة.

واستقبل وزير الزراعة، ايضا ، الدكتورة مها خلاف مدير المشروع المصرى الألمانى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والوفد المرافق لها، وبحث معهم سبل تنفيذ المشروع المصرى الألمانى "دلتا النيل لإدارة المياه" خلال الفترة القادمة، كما شارك القصير في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كذلك قدم التهنئة لجميع العاملين بالوزارة، وذلك في افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما استقبل مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار "كوبنان كواسى أدجومانى" والوفد المرافق له، حيث أشاد الوزير الإفواري بالنهضة الزراعية الشاملة التي شهدتها مصر مؤخرا، كذلك اختتمت أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربي “أكساد”، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرانس برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بـ"إعلان القاهرة" حول دعوة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية.

وبمناسبة انعقاد أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بمشاركة وزراء الزراعة العرب وبرئاسة مصر ، والمنعقدة خلال الفترة من 22 – 23 يونيو 2022 ، أرسل المشاركون في اجتماعات الجمعية برقية شكر وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، معبرين فيها عن أسمى آيات الإجلال والتقدير والاحترام لفخامته على مواقفه العروبية الصادقة وجهود فخامته المشرفة لإعلاء شأن العرب.

بينما أعلنت وزارة الزراعة، فتح سوق جديد لتصدير جميع اصناف الموالح المصرية إلى دولة نيوزيلندا وذلك بعد نجاح فتح السوق امام البرتقال منذ عامين، كما اعلنت الوزارة حجم الصادرات الزراعية المصرية والتي بلغت 3 مليون و759 ألف و431 طن من المنتجات الزراعية منذ أول يناير وحتى 22 يونيو 2022.

والتقي الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي و"يونس نجيب" منسق برامج تطوير ودعم القطاع الخاص في الوكالة الألمانية للتنمية؛ لمتابعة بعض الأنشطة الخاصة برفع مهارات الخريجين والمزارعين لفكر الزراعات المائية، فضلا عن دعم الرقمنة الزراعية والحلول الرقمية، وتطوير صناعة النباتات الطبية والعطرية وعدد من الحاصلات الاخري المستهدفة من المشروع، كما استقبل الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية وفد الجمعية الروسية لمصنعي المعدات المتخصصة روسبتسماش؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية فى مجال " تحديــــات الأمـــن الغذائــــى، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، كما نظم القطاع ، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) البرنامج التدريبي الثالث للمرشدين الزراعيين بالارشاد الزراعي، حول الادارة المتكاملة لنخيل البلح، كما نظم المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف ندوة بمحافظة اسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة هناك عن تغذية المجترات وسبل تقديم العلائق التي تضمن رفع المناعة ومقاومة الامراض.

وخلال هذا الاسبوع نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف، استعرض خلاله ١١ نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بينما انتهى معهد بحوث الارشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ ١٥ ندوة ارشادية في ١١ محافظة.

ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى حوال 4 مليون طن خلال العام الجاري

كما استضافت القاهرة حلقة العمل الإقليمية حول تطوير خطة التدريب لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى حضرها ممثلي 15 دولة والتي تنظمها منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) ممثلة في هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى بالتعاون مع هيئة مكافحة الجراد للمنطقة الغربية، وألقى الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية رحب فيها بضيوف مصر المشاركين في الحلقة النقاشية، كذلك شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في ندوة تعريفية بغرفة الصناعات الغذائية وشرح خدمات المعمل للعاملين في قطاع التصنيع الغذائي من أعضاء الغرفة، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل بتحليل نتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ شهادة خلال هذا الاسبوع.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.