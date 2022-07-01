انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب حسن عمار: ٣٠ يونيو انتفاضة شعب ضد مخططات التدمير وانتزاع الهوية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708261/النائب-حسن-عمار-٣٠-يونيو-انتفاضة-شعب-ضد-مخططات-التدمير-وانتزاع-الهوية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ٣٠ يونيو كانت ثورة إنقاذ للدولة المصرية والمنطقة من الفوضى والانهيار في وجه مخططات التقسيم وتدمير الأوطان الذي كانت تتبناه جماعة الاخوان الإرهابية، لتخرج انتفاضة الشعب والذي وقف على قلب رجل واحد حتى تعود مصر للطريق الصحيح.

النائب حسن عمار: ٣٠ يونيو انتفاضة شعب ضد مخططات التدمير وانتزاع الهوية

وشدد "عمار"، أن ثورة ٣٠يونيو كانت لحظة فارقة اختار فيها المصريون بإرادتهم الصلبة مستقبلهم والتصدي لمحاولات انتزاع هويتهم، مشيرًا إلى أن مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق في عام حكم الإخوان حتى جاء الخلاص والانطلاق نحو البناء والتعمير، قائلا: " فقد عانينا من أوضاع معيشية صعبة على مدار هذا العام، منها أزمة انقطاع الكهرباء المتتالية والتى تم التعامل معها عقب الثورة على أنها قضية ذات أولوية وبلغت إجمالي القدرات المضافة ل 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، اختفاء المواد البترولية من محطات الوقود لنتحول إلى مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز الطبيعي وضخ استثمارات هائلة في هذا القطاع وصلت إلى ١.٩تريليون القضاء على طوابير الخبز وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي كان حلما للملايين..وهو ما يؤكد أن ٣٠ يونيو كانت ثورة استعادة الوطن وحفظ كرامة المواطن" .

ذكرى ثورة 30 يونيو

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن استجابة القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لصوت الشعب كان لها ثمن وواجهت الدولة تحديات عدة تمكننا من تجاوزها، بتلاحم الشعب مع الجيش والقيادة السياسية حتى نصل لما نعيشه اليوم، موضحا أن الجماعة استخدمت حملات التشكيك، كما تعرضنا لموجات بين الإرهاب والشائعات وعلى الرغم من كل ذلك استكملنا مرحلة البناء والتنمية، واستعادة مكانة مصر العربية والإقليمية والدولية، والتي أثبتت للعالم وعي أبنائها ورفضه لأي إملاءات خارجية.

ووجه "عمار"، التحية والتقدير، للرئيس السيسي والشعب المصري ورجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ولكافة مؤسسات الدولة، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو، والتى نجحت في صون أراضي الوطن ضد مخططات الفتنة والانقسام وحماية البلاد من الدخول في نفق مظلم .