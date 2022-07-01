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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708259/نيابة-الزقازيق-تأمر-بتشريح-جثة-شاب-تخلص-من-حياته-شنقا-في-الشرقية

نيابة الزقازيق تأمر بتشريح جثة شاب تخلص من حياته شنقاً في الشرقية

البداية عندما استقبل مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية مساء اليوم الشاب "كريم . م" 25 عاماً مقيم بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة، إثر قيامه بشنق نفسه باستخدام حبل داخل حظيرة مواشي بالقرية.

نيابة الزقازيق تأمر بتشريح جثة شاب تخلص من حياته شنقاً في الشرقية

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام تفيد وصول الشاب "كريم . م" 25 عاماً مقيم بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة للاستماع إلى أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين من التحريات عثور شقيق المجني عليه على الشاب "كريم . م" 25 عاماً معلق بحبل في سقف حظيرة مواشي، ومازالت التحريات مستمرة لحين بيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.