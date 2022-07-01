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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708258/بـ750-ألف-دينار-كويتيالبرلمان-يناقش-الموافقة-على-منحة-لدراسة-جدوى-مشروع-ربط-السكك-الحديدية-بين-مصر-والسودان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۲۷ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ ۲۰٢٢/٤/٧، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

بـ«750 ألف دينار كويتي»..البرلمان يناقش الموافقة على منحة لدراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان

دوت الخليج

وتهدف الاتفاقية إلى إسهام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل مشروع إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان بما يسهم في دعم حركة النقل بين كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان على نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورسخ التعاون بين الدولتين.

رأي اللجنة

بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۲۷) لسنة ٢٠٢٢، واستمعت إلى إيضاحات السادة مسئولي وزارات النقل، والتعاون الدولي، والمالية، وتعرفت على الأهداف المرجوة من المشروع التي تسهم المنحة في تمويله، فإن اللجنة تورد رأيها على النحو الآتي:

إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات، وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات التمويلية الدولية. إن العلاقات المصرية الكويتية تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال العلاقات الدولية، بما تتميز به من تفاهمات و توافقات بشأن معظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. تسهم الاستثمارات الكويتية - الحكومية والخاصة- في كثير من القطاعات التنموية وتطوير عجلة الاقتصاد المصري، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر حاجز الـ 15 مليار دولار، كما أن دولة الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي مع مصر بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.

وأكدت اللجنة السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من البرامج التنموية التي مولها الصندوق عبر قروض ميسرة وعلى أجال زمنية تمتد لثلاثين عاما كان لها أثر كبير في تعظيم القدرات التنافسية والموارد المتاحة للاقتصاد المصري مما أسهم في التصدي للتحديات العالمية المتلاحقة وتوفير بدائل لسلاسل الإمداد التي تأثرت كثيرا بهذه التحديات، حيث بلغت محفظة التمويلات الإنمائية الجاري تنفيذها مع الصندوق نحو ۱٫۱ ملیار دولار تم استثمارهم في العديد من المشروعات في مجالات استصلاح الأراضي ومحطات الكهرباء، وشبكات الغاز، وتحلية المياه.

وأوضجت اللجنة فى تقريرها أن الاتفاقية تأتي لدعم المشروعات التنموية في مجال النقل إن هناك حتمية قصوى لتنفيذ مشروع إنشاء ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية و جمهورية السودان، هذه الحتمية ترتقي بهذا المشروع إلى المشروعات القومية، التي يخصص لها اعتمادات إضافية مع تلك المدرجة في الموازنات السنوية، حيث تتعدد الفوائد المرجوة من هذا المشروع في المجالات السياسية والإقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والبيئية.

ووافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۲۷ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ ۲۰٢٢/٤/٧.