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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708257/الأهلي-يعسكر-اليوم-قبل-مواجهة-السبت-أمام-بتروجيت

يدخل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ، معسكرا مغلقا بدءاً من اليوم ، استعدادا لمواجهة فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر في نسخته الماضية.

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وقاد المدير الفني الجديد ريكاردو سواريس، أول تمرين للفريق مساء أمس الخميس، وذلك قبل تقديمه للإعلام في مؤتمر صحفي يُعقد في الثانية ظهر اليوم الجمعة.

مباراة الأهلي و بتروجيت

ويلتقي المارد الأحمر ، مع فريق بتروجيت في تمام التاسعة والنصف مساء غد السبت ، في إطار نصف نهائي كأس مصر ، وبعدها يتواجه الفائز من هذه المباراة مع نادي الزمالك، الذي صعد بدوره للنهائي بعد تخطيه أسوان في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين لهدف.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، في وجود نخبة من نجوم كرة القدم في الاستديو التحليلي الذي يسبق المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بتروجيت

ويستعيد الأهلي، خدمات عمرو السولية في مباراة الغد، حيث كان قد حصل على راحة من مباراة سموحة بسبب الإجهاد.

ومن المتوقع أن يدخل قمصان ، مباراة الغد بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة، علي معلول .

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشى.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن ، محمد شريف.

ويغيب عن الفريق كل من ( بيرسي تاو، لويس ميكيسوني ، أكرم توفيق ، عمار حمدي، محمود وحيد) بسبب الإصابة