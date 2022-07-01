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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708256/الإخوان-فشلوا-في-إدارة-الدولة-ومهوم-بالسياسة-تصريحات-قوية-لـ-خالد-الصاوي

فجر النجم المصري خالد الصاوي في لقاء خاص مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «MBC مصر، عدد من التصريحات المثيرة للجدل.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات خالد الصاوي المثيرة للجدل خلال السطور التالية:

تصريحات قوية لـ خالد الصاوي

تركي آل الشيخ سر نجاح مسلسل الثمانية وكان يدعمنا بالطاقة الإيجابية

شاركت أنا وخالد صالح في ثورة 30 يونيو ونزلنا الميادين ضد الإخوان

قضيت عمري كله بجانب المعارضة

الإخوان فشلوا في إدارة الدولة وارتكبوا أخطاء فادحة

لجان إلكترونية إخوانية تُسب مسلسل الثمانية انتقامًا لتجسيدي دور خيرت الشاطر في الاختيار 3

مش بعرف انفصل عن السياسة نهائيًا وطول الوقت مهموم بيها

شخصية خالد الصاوي في الثمانية

وكشف خالد الصاوي عن دوره في المسلسل، حيث يجسد شخصية تدعى ناصر المنشاوى، وكتب الصاوى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد أغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ أنه يتقن العمل في النور، ويتقن الجرائم في الظلمة، أسرع من أي خصم وأشد تنکیلًا، اجتماعي جدًا ظاهريًا، لكنه مستوحد وموروط في شرنقته، التي صنعها للدفاع، ثم صارت سجنًا معقولا له ولذكرياته المرة، وضلالات العظيم المضطهد، وهلاوس التلاطم بين نطفة الآدمية، ناصر المنشاوي فيه غدر البشر والقدر، وقد وصل لآخر الخط، الآن سيقتل خصومه جميعًا، أو سينتحر بعنجهية قبل قتله.

مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وإشراف عام على الانتاج حماده اسماعيل، ومن إنتاج شركة رزام وهو أول إنتاج للشركة التى حرصت على جودة المحتوى، فقامت بالاستعانة بفنيين أجانب على أعلى مستوى فى التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقى التصويرية وتصميم البوستر الدعائى والبرومو التشويقي.

آخر أعمال خالد الصاوي

وكانت أخر أعمال الفنان خالد الصاوي هو مشاركته في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل الاختيار3 بطولة كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.