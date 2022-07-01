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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708255/5-مستشفيات--المغرب-وإسرائيل-يوقعان-مذكرة-تفاهم-فى-القطاع-الصحي

أعلنت وزراة الصحة المغربية عن توقيع مذاكرة تفاهم مع إسرائيل من أجل بناء عدد من المستشفيات فى المغرب.

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توجيهات ملك المغرب

وذكر بيان وزارة الصحة المغربية فى بيان لها بأن:” تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور وزير الصحة خالد ايت طالب وتأتى هذه المذكرة فى إطار توجيهات الملك محمد السادس والمتمثلة فى إرساء نموذج التنمية الأجتماعية قائم على مبادئ المساواة والإنصاف والتضامن وتندرج فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن تنفيذ برنامج استثماري يهدف بناء وتجهيز مستشفيات بدعم مالى من شركة I.M.S OVADIA GROUP LTD بنحو 5 مليارات درهم”.

ووفق “وكالة المغرب العربي” فأن المرحلة الأولي من هذا البرنامج الإستثماري تشمل تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة سريرية تصل إلى ألف سرير فى مناطق وادي الذهب فاس مكناس.

يذكر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت من قبل عن توقيع إسرائيل والمغرب اتفاق تعاون من أجل أستقدام مغاربة إلى إسرائيل للعمل فى مجال البناء والتمريض. ويهدف الاتفاق بدء تجربة أولية فى غضون شهر لاستقدام عمال التمريض وعمال البناء من المغرب إلى إسرائيل إلى جانب يعمل البلدين على خلق روابط جديدة فى مجالات التجارة والأمن والدفاع.

ويشار انه فى وقت سابق كانت وزير الداخلية الإسرائيلية قد أجرت مباحثات مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت وتطرق خلال هذه المحادثات إلى التعاون فى مجال تحليه مياه البحر والتكنولوجيا الطبية بالإضافة إلى استقدام مغاربة للعمل فى قطاع التكنولوجيا الحديثة.