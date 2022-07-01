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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708254/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-القوات-المسلحة-توزع-حصصا-غذائية-بنصف-الثمن-على-المواطنين

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية، التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

دوت الخليج

توزيع حصص غذائية بنصف الثمن على المواطنين

وحرصت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية الأكثر إحتياجا على مستوي الجمهورية، حيث تم تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد لكافة المحافظات.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة، والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم .