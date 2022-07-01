ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 24

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - اشتد الصراع على لقب الدوري موسم 2022، وكذلك هناك صراع مثيل لصراع القمة ، ولكن بين أندية قاع الجدول.

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وسيُسدل الستار عن مواجهات الجولة 24 من عمر الدوري العام، بداية من الاثنين الموافق 4 من يوليو الجاري، فبعد الانتهاء من لقاءات دور ال 16 من كأس مصر النسخة الجديدة، ستبدأ مباشرة الجولة 24 من المسابقة.

ترتيب الدوري المصري

وقبل انطلاق الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز ، إليكم ترتيب البطولة المصرية:

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 49 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4 فيوتشر 39 نقطة

5- سموحة 39 نقطة

6- طلائع الجيش 36 نقطة

7- البنك الاهلي 31 نقطة

8- فاركو 30 نقطة

9- الاتحاد السكندري 28 نقطة

10- المصري 26 نقطة

11- إنبي 26 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

13- غزل المحلة 26 نقطة

14- الجونة 21 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- المقاولون العرب 20 نقطة

17- إيسترن كامباني 16 نقطة

18- مصر المقاصة 14 نقطة

الأهلي يدخل معسكرا معلقاً استعداداً لمواجهة بتروجيت في كأس مصر

على الجانب الآخر ، يدخل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ، معسكرا مغلقا بدءاً من اليوم ، استعدادا لمواجهة فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر في نسخته الماضية.

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وقاد المدير الفني الجديد ريكاردو سواريس، أول تمرين للفريق مساء أمس الخميس، وذلك قبل تقديمه للإعلام في مؤتمر صحفي يُعقد في الثانية ظهر اليوم الجمعة.

مباراة الأهلي و بتروجيت

ويلتقي المارد الأحمر ، مع فريق بتروجيت في تمام التاسعة والنصف مساء غد السبت ، في إطار نصف نهائي كأس مصر ، وبعدها يتواجه الفائز من هذه المباراة مع نادي الزمالك، الذي صعد بدوره للنهائي بعد تخطيه أسوان في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين لهدف.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، في وجود نخبة من نجوم كرة القدم في الاستديو التحليلي الذي يسبق المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بتروجيت

ويستعيد الأهلي، خدمات عمرو السولية في مباراة الغد، حيث كان قد حصل على راحة من مباراة سموحة بسبب الإجهاد.

ومن المتوقع أن يدخل قمصان ، مباراة الغد بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة، علي معلول .

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشى.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن ، محمد شريف.

ويغيب عن الفريق كل من ( بيرسي تاو، لويس ميكيسوني ، أكرم توفيق ، عمار حمدي، محمود وحيد) بسبب الإصابة