القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية مخفضة بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كل محافظات الجمهورية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.





وحرصت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، إذ تم تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد لكل المحافظات. ويأتى ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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