نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. جولة خارجية وكلمة بذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الأمير القطرى ضيفاً كريماً على مصر، مهنئاً إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم فى دولة قطر، ومؤكداً أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة فى كافة المجالات، وذلك فى إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفى ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

من جانبه، تقدم الأمير تميم بن حمد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدماً بالتهنئة إلى الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومعرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، خاصةً فى ظل دورها المحورى فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التى تتبعها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، أداء حلف اليمين لكل من: القاضى محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة فى إرساء العدالة، مشدداً على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة فى أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

إلى ذلك منح الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من: القاضى عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب فى هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشارين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم المقدر فى إنفاذ القانون وحماية العدالة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومحمد حسن السويدى الرئيس التنفيذى لـ"أبو ظبى القابضة"، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، طالباً نقل تحياته لأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث أكد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذى ساهم فى ترسيخ تلك العلاقات المصيرية، التى انعكست فى التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمناً مواقف الإمارات الداعمة لمصر فى العديد من المحطات التاريخية المفصلية.

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقلاً للرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومؤكداً الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً فى ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمى خلال المرحلة الدقيقة الحالية التى تتعاظم فيها التحديات.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، إجراء جولة خارجية وزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتى جاءت فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وخلال الزيارة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والسلطان هيثم بن طارق عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث رحب السلطان هيثم بن طارق بالرئيس فى سلطنة عمان، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العمانى على كافة الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية بعمان فى مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والسلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات منفردة، حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجاً يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى.

من جانبه، أشاد الرئيس بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العمانى المصرى إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربى أو البحر الأحمر، فضلاً عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذا حرص البلدين على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مسقط مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العمانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم بالشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلاً عن التشابك الاجتماعى والثقافى الممتد، ومؤكداً تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، خاصةً فى ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تموج بها المنطقة.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء العمانى بالرئيس ضيفاً عزيزاً على عمان، مؤكداً عمق الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك فى ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتى ساهمت فى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية.

وخلال الزيارة التى جرت الأسبوع الماضى لمسقط، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى سلطنة عمان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين العمانيين وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء استهل بعرض فيلم وثائقى بشأن مسيرة الإنجازات التنموية والاقتصادية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن قيام الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى كافة القطاعات.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون الأخوى المتميز بين مصر وسلطنة عمان، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات العمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلدين الشقيقين، وذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء الثلاثاء الماضى، للعاصمة البحرينية المنامة، حيث استقبله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، بقصر صخير فى العاصمة البحرينية المنامة، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك حمد بن عيسى رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسى، ضيفاً عزيزاً على البحرين، معرباً عن اعتزاز الحكومة والشعب البحرينى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، ومؤكداً التقدير البالغ للدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

من جانبه، أعرب الرئيس عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال، مؤكداً متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وكذا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصةً من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية، وآخرها زيارة ملك البحرين إلى شرم الشيخ مؤخراً والمشاركة فى القمة الثلاثية التى جمعت الزعيمين مع الملك الأردنى.

على جانب آخر أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بميناء العقبة، داعيا الله أن يسكن جميع الضحايا فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الملك عن الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، ولحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق، فى وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين.

وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ودعا الرئيس السيسى المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم، كما أعرب الرئيس عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة البحرينية المنامة، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، فى افتتاح المبنى الجديد فى مطار البحرين الدولى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروعات تجديد مطار البحرين ستعزز من دعم البحرين فى قطاع خدمات النقل والشحن الجوى، والذى توليه الدولتان الشقيقتان أهميةً كبيرة فى إطار المجالات المتعددة للتعاون الثنائى بينهما.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد زيارة سلطنة عمان ومملكة البحرين.

وشهد ختام نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوعى، توجيه كلمة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى 30 يونيو، أكد خلالها أن "مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغى إلا الصالح العام، ولا تضع نصب أعينها، إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر".