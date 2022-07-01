تعيين 39 قيادة جديدة فى 15 كلية بجامعة القاهرة (الأسماء)

جدة - نرمين السيد - شملت التعيينات رؤساء أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية، فى 15 كلية هى الآداب، والإعلام، والآثار، والحقوق، والزراعة، والعلوم، والهندسة، والطب البيطرى، والعلاج الطبيعى، واقتصاد وعلوم سياسية، والدراسات الإحصائية العليا، والدراسات الأفريقية العليا، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، ودار العلوم.

ووضع الخشت للكوادر الجديدة عدة مهام من أهمها الأولوية لتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والعمل بروح الفريق الواحد.

وتضمنت القرارات، فى كلية الآداب تعيين الدكتورة رشا محمد عبودى إبراهيم مديرا لمركز الدراسات الأيبرو أمريكية، والدكتورة نهى حسن محمود ناجى مديرا لمركز الدراسات الإيطالية، والدكتورة أمل وجيه حمدى مصطفى مديرا لمركز بحوث ونظم وخدمات المعلومات.

وفى كلية الآثار، تم تعيين الدكتور أبو بكر محمد أبو بكر موسى مديرا لمركز تنمية وتطوير المواقع الأثرية، وتعيين الدكتور أحمد محمد دسوقى أبو حشيش نائبا لمدير مركز تنمية وتطوير المواقع الأثرية.

وفى كلية الإعلام، تعيين الدكتورة سماح عبد الرازق الشهاوى، مديرا للمركز الإعلامى الدولى والاتصال الحضارى، والدكتورة سحر مصطفى عبد الغنى مديرا لمركز بحوث الرأى العام، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد أحمد مدير لمركزا بحوث ودراسات المرأة والإعلام.

وفى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تعيين الدكتورة هالة أحمد محمد رشيدى مديرا لمركز الدراسات السياسية وحوار الثقافات، والدكتورة نورا عاطف عبيد مديرا لمركز دراسات واستشارات الإدارة العامة.

وفى كلية الحقوق تعيين الدكتور حسن حسين حسن البراوى رئيسا لقسم القانون المدنى، والدكتور محمد عبد الهادى عبد الستار رئيسا لقسم الشريعة الإسلامية، والدكتور بشير سعد زغلول مديرا لمركز بحوث الجريمة ومعاملة المجرمين.

وفى كلية الدراسات الإفريقية العليا، تم تعيين الدكتورة سالى محمد فريد محمود رئيسا لقسم السياسة والاقتصاد، والدكتور إيناس فؤاد حجازى مديرا لمركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية، والدكتورة سمر حسن حسين الباجورى مديرا لمركز دراسات حوض النيل، والدكتور ماهر حامد سعداوى سليمان نائبا لمدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية، والدكتورة رانيا حسين عبد الرحمن نائبا لمدير مركز دراسات حوض النيل.

وفى كلية الطب البيطرى، تم تعيين الدكتور أحمد حسن عبد الرؤوف رئيسا لقسم الباثولوجيا، والدكتورة عزة محمد عبد الوهاب رئيسا لقسم الطفيليات، والدكتورة منال مصطفى زكى مديرا لوحدة ترميد الجثث النافقة والنفايات الملوثة للبيئة، والدكتور شريف عبد المنعم عمر مديرا لمركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية، والدكتور أحمد سمير محمد شحاتة مديرا لمركز خدمات وبحوث البيوتكنلوجيا، والدكتور هانى سمير محمد محمد نائبا لمدير مركز أبحاث رعاية الحيوان والدواجن.

وفى كلية العلاج الطبيعى، تم تعيين الدكتورة ماجدة جيد سيدهم مديرا لمجمع العيادات الخارجية التخصصية، والدكتورة نانيس عصام محمد مديرا لمركز خدمات العلاج الطبيعى والتعليم المستمر، والدكتورة رانيا ناجى قرقوشة مديرا لوحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والدكتور محمد عبد الفتاح عبد المجيد نائبا لمدير وحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وفى كلية الهندسة، تم تعيين الدكتور عمر أحمد سليمان حزين مديرا لمركز الدراسات والتدريب فى هندسة القوى الميكانيكية، والدكتورة دعاء محمد شوقى فرج مديرا للمركز الفنى لتهيئة فرص العمل لخريجى الهندسة، والدكتور محمد محسن محمد لطفى نائبا لمدير مركز الدراسات والبحوث التعدينية.

وفى كلية العلوم، تم تعيين الدكتورة منال مكرم سعد بطرس رئيسا لقسم الفيزياء، والدكتورة رهام حلمى محمد تمام مديرا لمركز التحاليل الدقيقة.

وفى كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، تم تعيين الدكتور على وجدى محمد النجار مديرا لمركز التطبيقات الديموجرافية وتنمية الموارد البشرية.

وفى كلية التربية للطفولة المبكرة، تم تعيين الدكتورة إيمان سعيد عبد الحميد مديرا لمركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية.

وفى كلية الزراعة تم تعيين الدكتورة عطيات محمد السعيد رئيسا لقسم الاقتصاد الزراعى.

وفى كلية التربية النوعية، تم تعيين الدكتور عادل محمد حسن السيد بدر مديرا لوحدة الفن وتجميل البيئة.

وفى كلية دار العلوم، تم تعيين الدكتور عبد الرحمن حسن الشناوى مديرا لمركز التدريب اللغوى.