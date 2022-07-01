عيدية الرئيس.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يصرف إعانات لدعم 142 ألف أسرة

جدة - نرمين السيد - وتسلمت اليوم الموافق الأول من يوليو 142 ألف أُسرة إعانات ومنح نقدية بتكلفة إجمالية تقدر بـ125 مليون جنيه مصرى، مُقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك.

تتنوع هذه المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدى وكذلك توزيع لحوم الأضاحى وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلى تجهيز العرائس، وذلك بتكلفة اجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تُقدر بـ 625 مليون جنيه مصرى، وذلك بدءًا من 30 يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجارى.

تأتى هذة المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم فى هذة الأيام المباركة.

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منها: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).