رئيس هيئة الإسعاف: القيادة السياسية تضع ملف السلامة على الطرق ضمن أولوياتها

جدة - نرمين السيد - استضافت هيئة الإسعاف المصرية، اجتماعات اللجنة الوطنية للسلامة على الطرق للوقوف على آخر المستجدات والتطورات فى ذلك الملف ودراسة آلية العمل المقرر اتباعها الفترة المقبلة.





وقال الدكتور محمد جاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، إن ملف سلامة الطرق يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية لإيمانها الراسخ والعميق بأن حياة المواطن المصرى هى أغلى ما يملك ذلك الوطن لأنه المحرك الرئيسى لعجلة التنمية والبناء. كما أشاد الدكتور جاد بما لمسه من تعاون واستجابة من قبل وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمرور عبر توسعها فى آليات رصد وضبط المخالفات المرورية. وفى سياق كلمته، استعرض الدكتور محمد جاد جانباّ من توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والتى تضمنت تسخير إمكانات وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية بما يمتلكونه من قواعد بيانات مميكنة ومحدثة لخدمة ذلك الملف.

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