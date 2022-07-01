حياة كريمة توزع 60 ألف صندوق مواد غذائية احتفالا بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت مؤسسة حياة كريمة توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية فى عددٍ من محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتزامنًا أيضاً مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكدت أن هذه الخطو تأتى فى إطار مبادرة (وصل الخير 2) والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو فى التحالف الوطنى، وذلك ضمن خطة التحالف الوطنى وأعضاءه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية.

وأوضحت "حياة كريمة" أن هذه المبادرات تسعى لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، ولمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية.