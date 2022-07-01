أحدث أساليب إدارة حالات الطوارئ فى مؤتمر طب القاهرة الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - تعقد كلية طب قصر العينى تحت رعاية وزير التعليم العالى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة هالة صلاح عميد الكلية،.يوم الثلاثاء المقبل 5.يوليو مؤتمرها السنوى بقاعة مؤتمرات قصر العينى بعنوان "خط الدفاع الأول: طوارئ الباطنة والجراحة".





ويناقش المؤتمر النظم والأساليب الحديثة فى إدارة حالات الطوارئ، خصوصا بعد النقلة النوعية بمستشفى طوارئ قصر العينى وتقديم خدمة علاجية وفقا لكود المستشفيات العالمية.

وقال الدكتور الخشت، إن المؤتمر يشهد مشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية ويهدف لمجابهة حالات الطوارئ فى الباطنة والجراحة وذلك بمناسبة التطوير غير المسبوق الذى تشهده مستشفيات الجامعة وخصوصا مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديدة والتجديد فى الخدمات العلاجية والتشخيصية لتتوافق وشروط هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع.

وأضاف الخشت أن جلسات المؤتمر تناقش عدة محاور من بينها النظم العلاجية بين التخصصات الجراحية المختلفة لمصابى الحوادث بين أقسام جراحة العظام والمخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر، والمستجدات فى طب الطوارئ، ومسارات الحالات الطارئة الباطنية وتأثير العامل الزمنى فى علاج بعض التخصصات مثل أمراض القلب والجلطات القلبية والسكتات الدماغية مع عرض عدد من النماذج الفريدة التى تتطلب جودة فائقة فى التشخيص والعلاج.

وقالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب إن جلسات المؤتمر تناقش أيضااستخدام التقنيات الحديثة والمناظير فى تشخيص وعلاج مرضى الحوادث، وأحدث بروتوكولات التعامل مع مرضى الطوارئ والحوادث كمنظومة متكاملة تجمع كافة التخصصات، ومتطلبات قسم الطوارئ بقصر العينى تمهيدا للاعتماد من قبل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد.

ويتحدث خلال جلسات المؤتمر، د. حسام صلاح الدين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ورئيس قسم الطوارئ، ومدير الطوارئ، ومسؤول الطوارئ بوزارة الصحة.

وفى ختام المؤتمر، يتم تكريم عدد من أساتذة الكلية ممن أثروا المجال الطبى على مستوى مصر والشرق الأوسط، إلى جانب تسليم جوائز الدكتور علاء الزيات فى مجال البحث العلمى عن أمراض الدم الإكلينيكية.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت عمليات تطوير ضخمة وغير مسبوقة خلال الـ 5 سنوات الماضية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين من جميع المحافظات لتوافق المعايير الطبية العالمية، ويشمل مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى هيكلة وتصميم مستشفى الاستقبال والطوارئ لزيادة المساحة الكلية من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، وتجهيزه وتزويده بأحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية الحديثة وأعمال الشبكات وفق أحدث المواصفات العالمية، وميكنة حركة المرضى، وتجديد وتطوير مستشفى الأمراض الباطنة بقصر العينى، ورفع كفاءته وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية العالمية، ومشروع إنشاء أكبر مجمع طبى للأطفال فى منطقة الشرق الأوسط، ويقام على مساحة 88000، واستكمال مستشفى ثابت ثابت لعلاج الأمراض المتوطنة والكبد.