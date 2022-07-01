محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى للبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، باستمرار حملات ضبط وإزالة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية والتصدى لجميع أشكال المخالفات ومعاقبة المخالفين، وفرض الانضباط والنظام وهيبة وسيادة القانون.





وأشار حى وسط الإسكندرية - فى بيان له - إلى إزالة أعمال بناء مخالف على قطعة أرض زراعية بمساحة 200 متر بقرية "أبيس 4 /7" بنطاق الحى وهدمه حتى سطح الأرض، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية. وأوقف حى ثان المنتزه والعامرية أعمال بناء مخالف وبدون ترخيص بـ 3 مناطق بدائرة كل حى. وقام حى أول المنتزه بإغلاق وتشميع 6 محلات تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية وتحصيل غرامات بقيمة 5 ألاف جنيه والتحفظ على 120 حالة إشغال. وأزال حى غرب 2 فرش لعرض الذبائح حية بالطريق العام وتغريمها مبلغ 6000 جنيه وإغلاق 3 منشآت وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية.

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