الطقس اليوم الجمعة 1 يوليو .. حر نار علي هذه المناطق

انت الان تتابع خبر الطقس اليوم الجمعة 1 يوليو .. حر نار علي هذه المناطقوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 على كافة أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة: “بالنسبة لحالة الطقس ليلًا، يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء”.

وترتفع نسبة الرطوبة نهارًا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.