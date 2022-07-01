احتفالًا بعيد الأضحى المبارك ..حياة كريمة تعلن  توزيع ٦٠ ألف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة (وصل الخير )

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708250/احتفالا-بعيد-الأضحى-المبارك-حياة-كريمة-تعلن- توزيع-٦٠-ألف-صندوق-مواد-غذائية-ضمن-مبادرة-وصل-الخير

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن توزيع ٦٠ ألف صندوق مواد غذائية في عددٍ من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا أيضاً مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو،و احتفالًا بحلول عيد الأضحى المبارك وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تتوجه مؤسسة حياة كريمة بالتهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الأضحى.

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يأتي ذلك في إطار مبادرة (وصل الخير ٢ ) والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني واعضاءه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية، حيث تسعي هذة المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذى يضم مؤسسة حياة كريمة، قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وحلول عيد الأضحي المبارك، حيث تتنوع هذة المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلي تجهيز العرائس ، وذلك بتكلفة اجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تُقدر ب ٦٢٥ مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من ٣٠ يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

احتفالًا بعيد الأضحى المبارك ..حياة مريمة تعلن توزيع ٦٠ ألف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة (وصل الخير )

تأتي هذة المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذة الأيام المباركة.