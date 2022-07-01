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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708249/بأعلام-مصر-والهدايا-و-إنجازات-السيسى-المصريين-الأحرار-بالسويس-يحتفل-بالذكرى-التاسعة-لثورة-30-يونيو

احتفل حزب المصريين الأحرار بالسويس، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو من خلال توزيع أعلام مصر وتوزيع الهدايا مطبوع عليها علم مصر وعلم السويس وشعار الحزب على المواطنين والسيارات بالإضافة إلى توزيع المطبوعات لانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

المصريين الأحرار بالسويس يحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام وإشراف عادل فاضل أمين الحزب بالسويس وشارك فى الفاعلية أمانة المرأة بالمحافظة بقيادة سماح مهدى أمينة المرأة بمساعدة نرمين ابو العلا و مارجريت خليل وميرفت بنيامين مساعدين أمانة المراةبالتعاون مع أمانة الشباب بقيادة رامى عبد الباسط أمين الشباب بالحزب بالسويس بمساعدة زياد احمد ومحمد حسين بأمانة الشباب.

ملحمة شعبية وطنية

وقال عادل فاضل أمين عام حزب المصريين الأحرار بالسويس إن الفعاليات جاءت فى إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو والتى ستظل ملحمة شعبية وطنية أعادت هوية الشعب المصرى وقيمته لتظل ثورة البناء والتعمير والتنمية والحضارة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف فاضل، أن الحزب تشرف بتقديم التهنئة من خلال الدكتور عصام خليل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم بحلول الذكرى التاسعة لـ 30 يونيو ثورة الشعب التي سطرت ملحمة تاريخية حفاظًا على الهوية والوطن وشاهد حيّ على جسارة وعظمة القوات المسلحة صاحبة العقيدة درع وسيف الوطن وحامية إرادة المصريين.