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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708248/مارسيل-سمير-لـ-تحيا-مصر-فى-ذكرى-ثورة-30-يونيو-أنقذت-مصر-من-حكم-جماعات-الظلام-الإرهابية

تقدمت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزال والسياسيين، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أنها كانت المنقذ لمصر من حكم جماعات الظلام الإرهابية.

دوت الخليج

مارسيل سمير لـ دوت الخليج فى ذكرى ثورة 30 يونيو: أنقذت مصر من حكم جماعات الظلام الإرهابية

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه لولا ثورة الـ 30 من يونيو 2013، لكانت مصر تعرضت لاسواء السيناريوهات من جماعة الأخوان الإرهابية، ولكن الحس والهوية الوطنية للشعب المصري جعلته يتحرك لتكون ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، مثمنة انحياز القوات المسلحة المصرية الوطنية لصفوف المواطنين، واختيارهم بخروج ملايين المصريين في الشوارع وكانت ٣٠ يونيو.

وأكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، أن ثورة الـ 30 من يونيو كانت بمثابة خطوة لبناء الجمهورية الجديدة، وتمكين حقيقي للشباب والمرأة ،ومعركة بناء اقتصاد ودعم للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى اطلاق اكبر مشروع ومبادرة تنموية فى العالم وهي المبادرة الرئاسية حياة كريمة واكبر مشروع تنموي في التاريخ «حياة كريمة».

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه في حياة الأمم والشعوب هناك أيامًا ليست كغيرها من الأيام، يكاد الزمن أن يتوقف عندها، ويتباطؤ دوران عجلة التاريخ، احتراماً لإرادة الأمة عندما تريد الحياة، والشعب عندما يرفض العبث بمقدراته ومستقبله

ووجه الرئيس السيسي كلمة طمأنة إلى شعب مصر قائلًا: «شعب مصر العظيم، إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح.. بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام.. ولا تضع نصب أعينها.. إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة.. والمستقبل الآمن.