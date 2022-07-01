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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708247/وزير-الري-مصر-تقود-تنظيم-جناح-دولي-للمياه-بالتعاون-مع-أكثر-من-٣٠-منظمة-دولية

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنظيم الجناح الدولي للمياه، والمقرر عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP 27، حيث عُقد الاجتماع افتراضياً بتقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة أعضاء اللجنة من (مصر – إنجلترا – ألمانيا – هولندا – طاجيكستان)، وممثلي العديد من المنظمات الدولية الراعية لجناح المياه، ومنها منظمة الأغذية والزراعة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ومعهد ستكهولم الدولي للمياه، والمعهد الدولي لإدارة المياه، وغيرها.

دوت الخليج

إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال الفعاليات الدولية

وأشار الدكتور عبد العاطي لأهمية إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال كافة الفعاليات الدولية بدأً من إسبوع القاهرة الرابع للمياه، مروراً بـ "مؤتمر دوشانبي للمياه"، والذي عُقد في مطلع شهر يونيو الجاري، وصولاً لإسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل، ومؤتمر المناخ القادم COP 27 والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل ، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣.

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من السادة وزراء المياه العرب والأفارقة للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه، حيث من المقرر تنظيم عدد من الأحداث الدولية الهامة مثل الجلسة الثانية رفيعة المستوى، لرفع توصيات دول الندرة المائية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، بالإضافة لعدد من الإجتماعات التحضيرية الخاصة بفاعليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

مصر تقود عملية تنظيم "جناح دولي للمياه"

وأضاف أنه يجرى الإعداد للفعاليات الخاصة بالمياه، ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث يجرى الإعداد ليوم المياه لاستثمار مشاركة عدد كبير من كبار الشخصيات رفيعة المستوى بالمؤتمر، كما تقود مصر عملية تنظيم "جناح دولى للمياه" والذي سينعقد على مدار أيام مؤتمر المناخ بالتعاون مع أكثر من (٣٠) منظمة دولية، حيث تم التنسيق مع الشركاء الدوليين لقيادة تنظيم الجناح، وحشد عدد كبير من المنظمات الدولية التي أبدت إستعدادها للمشاركة في التنظيم ، وحجز مساحة ٢٠٠ متر مربع داخل المنطقة الرئيسية للمؤتمر ، والعمل على وضع التصميم النهائي للجناح ، والتنسيق مع كل من منظمة الفاو والمعهد الدولي لإدارة المياه لتولي الرعاية الرئيسية للجناح ، وأشار الدكتور عبد العاطى لأهمية الجناح الدولى للمياه في ظل توجه المنظمات الدولية المعنية بإبراز قضايا المياه ضمن أنشطة مؤتمر المناخ بإعتبارها أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية.

إطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية

وفي إطار مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي، فإنه يجرى الإعداد لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، حيث تم عمل عرض ترويجي للمبادرة بمقر الأمم المتحدة في بون بألمانيا يوم ١٥ يونيو الماضي ضمن فعاليات "مؤتمر بون للتغيرات المناخية" ، حيث تم التباحث حول صياغة ورقة مفاهيمية حول التكيف بقطاع المياه والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية.