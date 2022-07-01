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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708246/كريم-مصيلحي-في-ذكرى-ثورة-30-يونيو-جماهير-الأمة-سطرت-بإرادتها-ملحمة-خالدة-للحفاظ-على-هوية-الوطنية

تقدم كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتى خرج فيها الشعب المصري ونبذ حكم الجماعة الإرهابية، أرادت السقوط بمصر للهاوية.

دوت الخليج

الجمهورية الجديدة

وقال مصيلحي، إننا نحتفل بالذكرى التاسعة للثورة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، التى ترسخ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونشهد الطفرة التنموية فى شتي المجالات وتطوير البنية التحتية، من أجل تقدم مصر ونهضتها، مضيفا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وفى الوقت التى تخطط للتنمية كانت تخوض حربا ضد الإرهاب وتطهير أرض سيناء، من البؤر والعناصر الإرهابية التى جاءوا لمصر خلال حكم الإخوان.

ملحمة وطنية أعطت رسالة للعالم أجمع

وأكد مصيلحي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال الأعوام الماضية النهوض بمصر في كافة المجالات لتستعيد مصر مكانتها الدولية والإقليمية، مضيفا أن مصر تحت قيادة الرئيس شهدت الدولة طفرة كبيرة على جميع الأنشطة، كما نستعيد فى ذاكراتنا ما عانى به الشعب المصري خلال حكم الجماعة الإرهابية وما كانت تسعي له من مخططات كانت تريد بها دمار البلاد، إلى أن انتفض الشعب وخرج في ملحمة وطنية أعطت رسالة للعالم أجمع ترفض به حكم الجماعة الإرهابية، فجماهير الأمة سطرت بإرادتها ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطنية”.

وأشار مصيلحي، إلى أنه فى الأحداث العالمية وما خلفته آثار جائحة كورونا، ثم الدخول فى الأزمة العالمية الروسية الأوكرانية، يتطلب الوقوف صفا واحدة خلف القيادة السياسية للعبور من الأزمة دون تأثر، فتقوم الدولة باتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة عدم تأثر الشعب المصرى بالأحداث الخارجية ومن أجل توفير حياة كريمة تليق بالشعب المصرى.