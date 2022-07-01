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/708245/التحالف-الوطنى-للعمل-الأهلي-التنموي-يضخ-١٢٥-مليون-جنية-لدعم-١٤٢-ألف-أسرة-نقديا-بمناسبة-عيد-الأضحي-المبارك

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

10:10 ص - الجمعة 1 يوليو 2022

تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يُعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم النقدي ل( ١٤٢ ألف أسرة) في صورة إعانات ومنح نقدية. حيث تسلمت اليوم الموافق الأول من يوليو ١٤٢ ألف أُسرة إعانات ومنح نقدية وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب ١٢٥ مليون جنيه مصري، مُقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك بمناسبة عيد الاضحي المبارك.

دوت الخليج

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن عن إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وحلول عيد الأضحي المبارك، حيث تتنوع هذة المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلي تجهيز العرائس ، وذلك بتكلفة اجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية الشاملة تُقدر ب ٦٢٥ مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من ٣٠ يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

تأتي هذة المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تشمل تدخلات شاملة، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذة الأيام المباركة.

التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يضخ ١٢٥ مليون جنية لدعم ١٤٢ ألف أسرة نقديًا بمناسبة عيد الأضحي المبارك

جدير بالذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.