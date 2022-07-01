انت الان تتابع تفاصيل خبر عبده أبو عايشة: 30 يونيو ثورة حيّة ستبقى في وجدان المصريين للأبد غيّرت خارطة المنطقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708244/عبده-أبو-عايشة-30-يونيو-ثورة-حية-ستبقى-في-وجدان-المصريين-للأبد-غيرت-خارطة-المنطقة

هنأ النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي، وجموع المصريين بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة. قائلا: إنها ثورة حية ونابضة، ستظل في وجدان ملايين المصريين للأبد، لأنها غيرت خارطة المنطقة برمتها ولم تقتصر تأثيراتها على مصر.

دوت الخليج

30 يونيو ثورة حيّة ستبقى في وجدان المصريين

ونوه أبو عايشة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بكلمة الرئيس السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو، والتأكيد على أن ثقته كاملة، بأن الوطن سيعبر الأزمات الدولية الراهنة، وسيواصل بلا توقف مسيرة بناء الدولة، متذكرا ، العظماء من الأبطال الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، ومن أجل أن يمنحونا نعمة الوطن.

إسقاط حكم الجماعة الإرهابية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن 30 يونيو ثورة بمعني الكلمة، خرجت فيها جموع المصريين، للمناداة بالحرية وإسقاط حكم الجماعة الإرهابية، التي اختطفت الوطن لعام كامل. وكادت تدفع به لطريق مجهول، لم تعرفه مصر طوال تاريخها، ومشروع للأخونة والهيمنة وإقصاء أبناء الوطن، وإشعال نار الفتنة الطائفية.

واختتم، بأن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الوطن، استطاعت أن تضع لبنات المستقبل المشرق، بمشاريع عملاقة وواعدة ورؤية استراتيجية متكاملة للغد، كما أن مساندة القوات المسلحة للثورة وانحيازها التام للشعب، أكد نجاحها وتحقيقها أهدافها.