انت الان تتابع تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت في كأس مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708242/التشكيل-المتوقع-للأهلي-أمام-بتروجيت-في-كأس-مصر

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، موعدا مع فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس ث، في نسخته الماضية ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد السبت.

الأهلي يقدم مدربه الجديد في مؤتمر صحفي

على الجانب الآخر ، يعقد النادي الأهلي ، مؤتمراً صحفيا ظهر اليوم الجمعة الموافق 1 من يوليو الجاري، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق ريكاردو سواريس.

وكان قد أعلن النادي الأهلي، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني السابق لفريق جيل فيسنتي، لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة وذلك خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سواريس، في مقر النادي بالجزيرة، وذلك في تمام الثانية ظهر اليوم.

دوت الخليج

ويدخل المارد الأحمر، هذه المباريات بمعنويات منخفصة، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام سموحة في الدوري بنتيجة 3/2.

ويتطلع الفريق الأحمر تحت قيادة فنية مؤقتة لسامي قمصان ، لتحقيق الفوز والعبور للنهائي ، لملاقاة نادي الزمالك في هذا الدور، والذي كان قد ضمن الصعود له عقب تحقيق الفوز على فريق أسوان بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بينهما منتصف الشهر الماضي .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت

ويستعيد الأهلي، خدمات عمرو السولية في مباراة الغد، حيث كان قد حصل على راحة من مباراة سموحة بسبب الإجهاد.

ومن المتوقع أن يدخل قمصان ، مباراة الغد بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة، علي معلول .

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشى.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن ، محمد شريف.

ويغيب عن الفريق كل من ( بيرسي تاو، لويس ميكيسوني ، أكرم توفيق ، عمار حمدي، محمود وحيد) بسبب الإصابة