اللواء حاتم حشمت: ثورة 30 يونيو أفشلت مؤامرات الجماعات الإرهابية...والدولة المصرية نجحت فى مواجهة قوى الشر وتحقيق التنمية الشاملة

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708241/اللواء-حاتم-حشمت-ثورة-30-يونيو-أفشلت-مؤامرات-الجماعات-الإرهابيةوالدولة-المصرية-نجحت-فى-مواجهة-قوى-الشر-وتحقيق-التنمية-الشاملة

تقدم النائب اللواء حاتم حشمت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمصر شعبا وحكومة وجيشًا وشرطة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ، قائلا: " إن هذا اليوم المجيد فى تاريخ مصر قد أكد للعالم أصالة وصلابة الشعب المصرى العظيم عندما خرج ملايين المواطنين فى وقت واحد فى جميع ربوع مصر على قلب وإرادة رجل واحد لحماية الدولة المصرية فى سابقة تاريخية لم تشهدها البشرية في تاريخها من قبل بل واذهلت العالم كله.

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ثورة 30 يونيو أفشلت مؤامرات الجماعات الإرهابية

وأضاف حشمت، أن هذه الثورة العظيمة نسفت مشروع قوى الشر والظلام والارهاب لاسقاط الوطن وتصد رجال مصر الاوفياء لبراثن التقسيم والدخول في حرب اهلية وقد سجل التاريخ بحروف من نور الموقف الوطنى والشجاع للرئيس عبد الفتاح السيسى وللقوات المسلحة المصرية الباسلة التى وقفت وانتصرت للإرادة المصرية و لا ننسسى ابدأ دور الشرطة المصرية بل الشعب المصري كله كما تحمل مسئولية كبيرة ومهمة خطيره في مرحلة حرجة من عمر الوطن وقيادة سفينة الدولة الي بر الأمان في المرحلة الانتقالية بكل هدوء واقتدار والحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية.

الدولة المصرية نجحت فى مواجهة قوى الشر وتحقيق التنمية الشاملة

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن ثوره ٣٠ يونيو كانت الصخرة التى تحطمت عليها جميع المؤامرات الخسيسة التى لم يكن لها سوى هدف واحد وهو إسقاط الدولة المصرية وإدخالها فى نفق مظلم وفوضى عارمة .

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو أسست مع الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى لبناء ديمقراطية عصرية حديثة للجمهورية الجديدة يسود فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى ودولة المؤسسات واحترام الدستور والقانون، وأكبر دليل على ذلك ماتشهده مصر من مشروعات عملاقة تتم داخل جميع انحاء البلاد والقري اهداها سيادته المشروع التاريخي الذي لن يمحوه التاريخ مر العصور من الأذهان وهو ان كان مشروع إلا اننا نسميه هديه الرئيس وهو حياه كريمة.

وتوجه اللواء حاتم حشمت، بتحية تقدير وإجلال لصقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الوطنية فى أنبل وأشرف معركة خاضوها وانتصروا فيها على الارهاب والارهابيين بالتجربة المصرية المتفردة والتى أبهرت العالم كله فى حربها ضد الارهاب نيابة عن العالم كله.... فى نفس الوقت الى تحقيق نجاحات كبيرة وعظيمة فى انجاز المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية . واختتم النائب اللواء حاتم حشمت، بتهنئة الشعب المصري الآبي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله بالخير واليمن والبركات علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.