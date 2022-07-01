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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708240/وزير-الخارجية-الأمريكية-يهنئ-لابيد-بتوليه-رئاسة-وزراء-إسرائيل

دوت الخليج

بلينكن يهنئ لابيد

قال وزير الخارجية الإسرائيلى أنتوني بلينكن أن:” الإدارة الأمريكية تقدم أحر التهاني يائير لابيد على توليه منصب رئاسة وزراء إسرائيل”

ويشار إلى أن أعضاء الكنيست صوتوا، يوم الخميس، على حل نفسه وذلك بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت الائتلافية، وسيرأس يائير لابيد الحكومة حتي موعد اجراء الانتخابات فى نوفمبر المقبل

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته نفتالى بينت اجتمع برئيس الوزراء الجديد يائير لابيد لتسليمه مهامه

وصرح أوفر جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلى للاعلام العربي :" اجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلى المنتهية ولايته مع رئيس الوزراء الجديد بائير لابيد وأطلعه على ابرز القضايا الأمنية والدبلوماسية الراهنة"

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلى المنتهي ولايته نفتالى بينيت قد صرح فى وقت سابق بأنه لن يترشح للانتخابات المقبلة والمقرر أن تتم فى يوم 25 أكتوبر أو نوفمبر القادم.

حكومة ائتلافية هشة

ويذكر أن ائتلاف الحكومي كان يتكون من ثمانية أحزاب تجمع ما بين التيار اليميني واليساري والوسطي ومن بين هذه الأحزاب حزب عربي كان يتزعمه رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، إلا أن هذا الائتلاف انهار بعد عام وكان الهدف من هذا التكتل المتنوع الذي جمع بين اليمين واليسار والوسط هو الإطاحة بنيامين نتانياهو الذي استمرحكمه لإسرائيل لمدة 12 عام.