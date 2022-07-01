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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708239/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-المقاولون-العرب-بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة فريق المقاولون العرب، في ٱطار الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتنطلق مواجهة الفريقان، في تمام السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو الجاري.

ويأمل الفارس الأبيض ، في تحقيق الفوز لتأكيد صدارته لجدول الترتيب، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 51 نقطة، جمعهما من الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات فقط.

أما فريق المقاولون العرب، فيطمح في الفوز للهروب من قاع الجدول ، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

الأهلي يقدم مدربه

على الجانب الآخر ، وبعد إعلان النادي الأهلي، التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

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_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.