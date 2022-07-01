انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يهنئ الجمهورية الصومالية بعيدها الوطني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708238/رئيس-البرلمان-العربي-يهنئ-الجمهورية-الصومالية-بعيدها-الوطني

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية الصومال بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الذي يوافق الأول من يوليو من كل عام.

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي يهنئ الجمهورية الصومالية بعيدها الوطني

وأكد رئيس البرلمان العربي أن احتفال جمهورية الصومال بعيدها الوطني يتزامن هذا العام مع دخول البلاد مرحلة جديدة من الاستقرار بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ومنح الثقة لرئيس الوزراء والمضي قدما نحو تشكيل حكومة كفاءات، متمنيا للصومال تحقيق مزيد من التقدم والازدهار والعيش الكريم لشعبه وتجاوز كافة التحديات التي تواجهه ومنها أزمة نقص الغذاء والجفاف والإرهاب وجماعات العنف .

العيد الوطني للجمهورية الصومالية

وناشد رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف الصومالية والشعب الصومالي بالتوافق حول ما يحقق الصالح للبلاد ويضمن لها المضي قدما نحو تحقيق الأمن والاستقرار ،مؤكدا تضامن البرلمان العربي ومساندته للصومال فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم في كافة المجالات .