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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708237/نائب-رئيس-حزب-المصريين-الأحرار-30-يونيو-استعادت-مصر-من-الاختطاف-على-يد-الجماعة-الإرهابية

أكد إسلام الغزولى نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الشعب المصري استعاد دولته من الاختطاف على يد الجماعة الإرهابية خلال ثورة 30 يونيو، حيث كانت شرارة لتحرير مصر من الفاشية الدينية، وركيزة انطلاق البلاد نحو جمهورية جديدة يسودها الأمن والأمان.

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وأضاف الغزولى فى تصريحات له اليوم، بمناسبة قرب حلول الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو، أن الفضل فى تحرير مصر يرجع إلى وعي الشعب المصري وخوفه على الوطن ودعمه للجيش والشرطة، والقيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن الرئيس السيسي ومن خلفه جيش مصر، تصدى بكل قوة وشجاعة لمحاولات التقسيم ونشر الفتنة والإرهاب فى البلاد، وعبر بالدولة المصرية إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن الشعب المصري شكل ملحمة حقيقية خلال ثورة الـ 30 من يونيو، التي سقط فى سبيل الدفاع عنها وعن أرض الوطن العديد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية، فى إطار مكافحة أعمال الإرهاب التي أطلقتها وتبنتها الجماعة الإرهابية لإجهاض الثورة، مشيرا إلى أن التاريخ سيظل يذكر هؤلاء الأبطال وقد دونت أسماءهم بأحرف من نور فى سجل التاريخ.

نائب رئيس حزب المصريين الأحرار :30 يونيو استعادت مصر من الاختطاف على يد الجماعة الإرهابية

وتابع:" في ذكري احتفالنا بثورة 30 يونيو هذا العام، نفخر بما حققته مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقها نحو الجمهورية الجديدة، التي نأمل أن ينعم فيها شعب مصر بالخير والرخاء، لافتا إلى أنها تأتي أيضا فى ظل الدعوة للحوار الوطنى المرتقب من أجل إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، يشارك فيه الجميع، بأفكار ورؤى مختلفة تجاه تحقيق هدف واحد وهو مصلحة الوطن.