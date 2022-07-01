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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708236/رئيس-زراعة-الشيوخ--ثورة-30-يونيو-موعد-انطلاق-قطار-الإنجازات-بمصر

قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت سببًا في إنقاذ مصر من شرور الجماعة الإرهابية، التي حاولت تفكيك مفاصل الدولة والقضاء على هوية البلاد.

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ثورة 30 يونيو كانت بمثابة عهد جديد ومرحلة جديدة في تاريخ مصر

وأضاف «الجبلي»، ثورة 30 يونيو كانت بمثابة بداية عهد جديد ومرحلة جديدة في تاريخ مصر، وموعد انطلاق قطار الإنجازات في شتى القطاعات.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، علي أهمية دور القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح ثورة 30 يونيو من خلال حماية إرادة الشعب المصري، مشيرا إلي أن يوم 30 يونيو كان ملحمة تاريخية ستظل خالدة في أذهان المصريين.

ووجه المهندس عبد السلام الجبلي، الشكر للرئيس السيسي، والقوات المسلحة علي دورهم في إنقاذ البلاد وحماية إرادة الشعب، كما وجه التهنئة للرئيس والقوات المسلحة وهيئة الشرطة في الذكرى التاسعة لثورة يونيو المجيدة، واصفا إياها بنقطة تحول في التاريخ المصري، والعودة بمصر إلى مسار التنمية والتقدم، واستعادة مكانتها وريادتها العالمية.

ما شهدته البلاد من إنجازات تأكيدًا على نجاح ثورة 30 يونيو

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أن ما شهدته البلاد من إنجازات خلال الـ٨ سنوات الماضية، تأكيدًا على نجاح ثورة 30 يونيو، موضحًا أن تلك الإنجازات لم تشهدها البلاد عبر تاريخها، وتمس مختلف القطاعات الهامة مثل الزراعة والرى والإسكان والصحة والصناعة، والطرق ، حيث استهدفت رفع كفاءة وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.